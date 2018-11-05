Український арбітр розсудить матч "Динамо" та "Спартака" у Лізі Європи
Поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА між загребським "Динамо" і трнавським "Спартаком" обслужить українська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойко.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Бойку допомагатимуть Володимир Володін і Семен Шлончак. Четвертий арбітр – Олег Плужник.
Нагадаємо, що матч 4 туру Ліги Європи "Динамо" Загреб – "Спартак" Трнава відбудеться у четвер, 8 листопада.
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Джерело: 24 Канал
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