Український арбітр розсудить матч "Динамо" та "Спартака" у Лізі Європи

Поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА між загребським "Динамо" і трнавським "Спартаком" обслужить українська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойко.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Читайте також: Скандальний арбітр Віктор Кашшаї розсудить матч "Шахтаря" у Лізі чемпіонів Бойку допомагатимуть Володимир Володін і Семен Шлончак. Четвертий арбітр – Олег Плужник. Нагадаємо, що матч 4 туру Ліги Європи "Динамо" Загреб – "Спартак" Трнава відбудеться у четвер, 8 листопада. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24