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      Український арбітр розсудить матч "Динамо" та "Спартака" у Лізі Європи

      509 Читать новость на русском
      Сергій Бойко
      Сергій Бойко

      Поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги Європи УЄФА між загребським "Динамо" і трнавським "Спартаком" обслужить українська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойко.

      Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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      Бойку допомагатимуть Володимир Володін і Семен Шлончак. Четвертий арбітр – Олег Плужник.

      Нагадаємо, що матч 4 туру Ліги Європи "Динамо" Загреб – "Спартак" Трнава відбудеться у четвер, 8 листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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