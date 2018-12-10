Український арбітр судитиме матч кривдника "Зорі" у Лізі Європи

Українська бригада суддів на чолі із Сергієм Бойком працюватиме на поєдинку групового раунду Ліги Європи між німецьким "РБ Лейпциг" та норвезьким "Русенборгом".

На лініях Бойку допомагатимуть Володимир Володін та Ігор Альохін. У ролі додаткових асистентів виступатимуть Микола Балакін та Анатолій Абдула. Резервний арбітр – Семен Шлончак.

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Матч у Лейпцигу відбудеться в четвер, 13 грудня (початок – о 22:00 за київським часом).

Варто нагадати, що саме "РБ Лейпциг" обіграв луганську "Зорю" та вибив її з кваліфікації Ліги Європи.