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      Український армреслер Жох впав у кому після ДТП, в якій загинув Пушкар

      855 Читать новость на русском
      Олег Жох після ДТП перебуває у важкому стані
      Олег Жох після ДТП перебуває у важкому стані / Vz.ua

      Український армреслер Олег Жох зазнав серйозних травм та впав у кому внаслідок аварії під Рівним, в якій загинув український спортсмен, чемпіон світу і Європи з армреслінгу Андрій Пушкар.

      Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням сторінку "Армреслінг" в одній із соціальних мереж.

      24 канал повідомляв, що 14 листопада на Рівненщині в ДТП загинув Андрій Пушкар – український чемпіон світу з армреслінгу та ще один чоловік. В аварії постраждав і армреслер Олег Жох, якого забрали до лікарні.

      Читайте також: Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу

      У Олега 2 переломи руки. Якої – лікарі не кажуть. Гематома на голові. Пошкоджені внутрішні органи. Лікарі теж не говорять толком нічого. Везуть на МРТ, потім, швидше за все, – транспорт на Київ. З-закордону підтягують хороших хірургів, готують до операції. Сам Олег перебуває в комі,
      – сповістили в соцмережі.

      Телеканал "UA: Рівне" сповістив, що станом на 8:00 четверга стан Жоха залишається вкрай важким. Спортсмен перебуває в реанімації нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні. За словами лікаря нейрохірургічного відділення, матір Жоха просила не розголошувати деталі.

       

      Теги: Новини України Спорт Аварії та ДТП Рівне Втрати
      Джерело: 24 Канал
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