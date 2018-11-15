Український армреслер Жох впав у кому після ДТП, в якій загинув Пушкар

Український армреслер Олег Жох зазнав серйозних травм та впав у кому внаслідок аварії під Рівним, в якій загинув український спортсмен, чемпіон світу і Європи з армреслінгу Андрій Пушкар.

Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням сторінку "Армреслінг" в одній із соціальних мереж.

24 канал повідомляв, що 14 листопада на Рівненщині в ДТП загинув Андрій Пушкар – український чемпіон світу з армреслінгу та ще один чоловік. В аварії постраждав і армреслер Олег Жох, якого забрали до лікарні.

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У Олега 2 переломи руки. Якої – лікарі не кажуть. Гематома на голові. Пошкоджені внутрішні органи. Лікарі теж не говорять толком нічого. Везуть на МРТ, потім, швидше за все, – транспорт на Київ. З-закордону підтягують хороших хірургів, готують до операції. Сам Олег перебуває в комі,

– сповістили в соцмережі.

Телеканал "UA: Рівне" сповістив, що станом на 8:00 четверга стан Жоха залишається вкрай важким. Спортсмен перебуває в реанімації нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні. За словами лікаря нейрохірургічного відділення, матір Жоха просила не розголошувати деталі.