Український багатоборець знявся з чемпіонату світу

Олексій Касьянов не зумів завершити змагання зі семиборства на чемпіонаті світу з легкої атлетики у англійському Бірмінгем.

Україна не дорахується традиційної медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Призер двох подібних планетарних першостей – багатоборець Олексій Касьянов цьогоріч не зумів подолати усю дистанцію змагань.

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Після чотирьох видів українець займав п’яту позицію, тримаючи призову трійку на відстані витягнутої руки.

Утім забіг на шістдесят метрів з бар’єрами несподівано став останньою дисципліною для Олексія. Долаючи одну з перешкод Касьянов пошкодив ногу і не зумів фінішувати.

Тож українцеві довелося знятися зі змагань – у вирішальних видах семиборства – стрибках із жердиною та бігу на тисячу метрів Олексій вже не виступав.

До слова, українська спортсменка Дарина Білодід, якій виповнилось всього лиш 17 років, перемогла на турнірі з дзюдо Grand Slam у Парижі. Як відомо, змагання вважаються одними із найпрестижніших у світі.