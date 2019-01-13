Український баскетболіст Михайлюк став найрезультативнішим у матчі G Ліги: відео

Український захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк став найрезультативнішим у матчі за фарм-клуб своєї команди "Саут Бей Лейкерс" у G Лізі.

За 34 хвилини гравець збірної України набрав 29 очок (9/13 двоочкових, 3/11 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 4 підбирання, 2 передачі, 1 блок-шот. Читайте також: Українець Лень жорстоко "заїхав" по голові зірці НБА: відео Попри те, його команда поступилася вдома Кантон Чардж 112:115 (ОТ). Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram