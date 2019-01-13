Український баскетболіст Михайлюк став найрезультативнішим у матчі G Ліги: відео
Український захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк став найрезультативнішим у матчі за фарм-клуб своєї команди "Саут Бей Лейкерс" у G Лізі.
За 34 хвилини гравець збірної України набрав 29 очок (9/13 двоочкових, 3/11 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 4 підбирання, 2 передачі, 1 блок-шот.
Читайте також: Українець Лень жорстоко "заїхав" по голові зірці НБА: відео
Попри те, його команда поступилася вдома Кантон Чардж 112:115 (ОТ).
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Гравці "Ліверпуля" Салах та Мане станцювали під час нагородження найкращому гравцю Африки: відео9 січня , 17:03
"Динамо" залишилось без Гармаша на два місяці30 серпня 2014 , 11:54
Шоу МАТАдора перед Королем футболу. "Ліверпуль" - "МЮ" - 1:222 березня 2015 , 17:39