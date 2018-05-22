Український баскетболіст набрав рекордні 110 очок за одну гру

У грі Кубка Миколаївської баскетбольної ліги між МБК "Миколаїв-2" та "Баштанкою" атакувальний захисник дублерів МБК Микита Бандюк набрав 110 очок.

При цьому Миколаїв-2 обіграв Баштанку з результатом 168:67. Тобто з різницею у 101 очко. Це теж рідкісний випадок у дорослому чоловічому баскетболі, повідомляє Федерація баскетболу України.

Читайте також: Баскетбол: збірна України зіграє три товариські ігри та візьме участь у турнірі в Китаї

П'ятнадцятий номер "корабелів" закинув 30 з 41 середніх, 16 з 34 з-за дуги, 2 з 5 з лінії штрафних. При цьому другий за результативністю гравець у цьому матчі Мироненко набрав лише 18 очок.

Баштанка – Миколаїв-2 67:168

Миколаїв-2: Бандюк – 110, Мироненко – 18, Хохоник – 15, Мальцев – 14, Бобров – 7, Коровін – 2