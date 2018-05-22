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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Український баскетболіст набрав рекордні 110 очок за одну гру

604 Читать новость на русском
Микита Бандюк
Микита Бандюк

У грі Кубка Миколаївської баскетбольної ліги між МБК "Миколаїв-2" та "Баштанкою" атакувальний захисник дублерів МБК Микита Бандюк набрав 110 очок.

При цьому Миколаїв-2 обіграв Баштанку з результатом 168:67. Тобто з різницею у 101 очко. Це теж рідкісний випадок у дорослому чоловічому баскетболі, повідомляє Федерація баскетболу України.

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П'ятнадцятий номер "корабелів" закинув 30 з 41 середніх, 16 з 34 з-за дуги, 2 з 5 з лінії штрафних. При цьому другий за результативністю гравець у цьому матчі Мироненко набрав лише 18 очок.

Баштанка – Миколаїв-2 67:168
Миколаїв-2: Бандюк – 110, Мироненко – 18, Хохоник – 15, Мальцев – 14, Бобров – 7, Коровін – 2

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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