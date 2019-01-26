Український баскетболіст отримав один бал у голосуванні Матчу всіх зірок НБА

Український центровий "Атланти Хоукс" Олексій Лень отримав один голос в голосуванні серед баскетболістів на потрапляння до складу Матчу всіх зірок НБА.

Інший українець Святослав Михайлюк з "Лос-Анджелес Лейкерс" не отримав жодного голосу. Проте, захисник обійшов співвітчизника у фанатському голосуванні: 20 тисяч голосів Святослава проти 9 тисяч у Леня.

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25 січня було опубліковано стартові п'ятірки команд на Матч всіх зірок. Капітанами команд стали Леброн Джеймс з "Лейкерс" і Янніс Адетокунбо, що представляє "Мілуокі Бакс". 17 лютого Матч всіх зірок прийме місто Шарлотт.

Також у суботу, 26 січня, Запоріжжя прийме Матч зірок української Суперліги. Окрім самого протистояння, яке пройде в форматі "Зірки України" проти "Зірок Легіону", на глядачів чекають три традиційних конкурси та багато інших сюрпризів.

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