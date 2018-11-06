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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Український баскетболіст перейшов в американський клуб

      13 Читать новость на русском
      Олександр Кобець
      Олександр Кобець

      Українець Олександр Кобець продовжить кар’єру в США. Баскетболіст виступатиме за команду Capital City Go-Go, що є фарм клубом команди НБА "Вашингтон Візардс" (Washington Wizards).

      Саме з "Вашингтоном" у Кобця був підписаний контракт, але команда розірвала з ним угоду, щоб українець міг виступати за Capital City Go-Go у G-лізі.

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      При цьому клуб НБА зберіг за собою права на гравця та може підписати його в обхід драфту Ліги розвитку.

      Варто нагадати, що 22-літній Олександр Кобець є вихованцем "Черкаських Мавп", за яких виступав з сезону 2012-2013. Минулого сезону він став чемпіоном України разом зі своїм клубом.

      Теги: Спорт Баскетбол NBA
      Джерело: 24 Канал
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