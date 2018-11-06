Український баскетболіст перейшов в американський клуб
Українець Олександр Кобець продовжить кар’єру в США. Баскетболіст виступатиме за команду Capital City Go-Go, що є фарм клубом команди НБА "Вашингтон Візардс" (Washington Wizards).
Саме з "Вашингтоном" у Кобця був підписаний контракт, але команда розірвала з ним угоду, щоб українець міг виступати за Capital City Go-Go у G-лізі.
Читайте також: Аллей-уп Ткаченка та данк Кромера: відео топ-5 моментів туру Суперліги Парі-Матч
При цьому клуб НБА зберіг за собою права на гравця та може підписати його в обхід драфту Ліги розвитку.
Варто нагадати, що 22-літній Олександр Кобець є вихованцем "Черкаських Мавп", за яких виступав з сезону 2012-2013. Минулого сезону він став чемпіоном України разом зі своїм клубом.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі