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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Український баскетболіст в НБА "розірвав" суперників, видавши феноменальну гру: відео

      687 Читать новость на русском
      Лень оформив дабл-дабл
      Лень оформив дабл-дабл / znaj.ua

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів на паркеті 30 хвилин і продемонстрував феноменальну гру. Результативні дії українця дозволили його команді перемогти "Оклахому" 142:126.

      За півгодини на паркеті Лень зумів набрати 24 очки й оформити 11 підбирань – дабл-дабл.

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      Також на його рахунку 3 результативні передачі. Лень реалізував 1 з 4 триочкових, а також 5 з 6 штрафних.

       

       

      Нагадаємо, що минулої ночі за "Лейкерс" зіграв український захисник Святослав Михайлюк.

      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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