Український баскетболіст в НБА "розірвав" суперників, видавши феноменальну гру: відео
Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів на паркеті 30 хвилин і продемонстрував феноменальну гру. Результативні дії українця дозволили його команді перемогти "Оклахому" 142:126.
За півгодини на паркеті Лень зумів набрати 24 очки й оформити 11 підбирань – дабл-дабл.
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Також на його рахунку 3 результативні передачі. Лень реалізував 1 з 4 триочкових, а також 5 з 6 штрафних.
Нагадаємо, що минулої ночі за "Лейкерс" зіграв український захисник Святослав Михайлюк.
Джерело: 24 Канал
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