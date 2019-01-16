Український баскетболіст в НБА "розірвав" суперників, видавши феноменальну гру: відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів на паркеті 30 хвилин і продемонстрував феноменальну гру. Результативні дії українця дозволили його команді перемогти "Оклахому" 142:126.

За півгодини на паркеті Лень зумів набрати 24 очки й оформити 11 підбирань – дабл-дабл. Читайте також: Гравець збірної України потрапив у число найкращих у чемпіонаті Іспанії: відео Також на його рахунку 3 результативні передачі. Лень реалізував 1 з 4 триочкових, а також 5 з 6 штрафних. Нагадаємо, що минулої ночі за "Лейкерс" зіграв український захисник Святослав Михайлюк.