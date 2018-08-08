Український баскетболіст з НБА прийняв російське громадянство та перейшов у російський клуб

Український баскетболіст Джоель Боломбой, який виступав в НБА, вирішив змінити українське громадянство на російське. Окрім того, він перебрався у російський клуб ЦСКА.

Варто зазначити, що Джоель Боломбой народився 28 січня 1994 року у Донецьку у сім'ї батька-конголезця та матері-росіянки. Однак у 4-річному віці родина перебралася до США, де хлопець закінчив школу та виступав за баскетбольну команду університету Вебер Стейт. У 2016 році його на драфті обрала команда "Юта Джаз" під 52-им номером. Однак вже наступного сезону він перейшов до "Мілуокі Бакс". Загалом зіграв лише у 20 матчах за ці клуби в NBA. Більше часу грав у G-League.

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У цьому ж 2017 році 206-сантиметровий гравець увійшов у розширений список кандидатів до збірної України для підготовки на Євробаскет. Однак на турнір гравець так і не поїхав. Загалом його неодноразово викликали до збірної України. Але він кожного разу знаходив причини відмовити.

"З дитинства я мріяв грати в НБА або в великій команді ЦСКА – через історію моєї сім'ї. Нарешті, мені представився такий шанс. Це багато для мене значить, оскільки моя мати з Росії, у нас тут коріння", – заявив Боломбой.

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