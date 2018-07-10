Український баскетбольний клуб повертається у єврокубки після 10-річної паузи
Наступного сезону від України у баскетбольних Єврокубках можуть зіграти два клуби, це чемпіон України – “Черкаські Мавпи” та володар Кубка України – “Дніпро”. Днями черкаський клуб подав заявку на участь у FIBA Europe Cup і пройшов усі юридичні процедури.
Уже 31 липня стане відомо, з якого етапу кваліфікації до Єврокубку розпочнуть боротьбу “Черкаські Мавпи”. Є шанси у чемпіона України розпочати свою боротьбу вже і з основної сітки турніру, повідомляє Федерація баскетболу України.
Читайте також: ЛеБрон Джеймс офіційно став гравцем "Лейкерс", за який грає українець
"Мавпи" в останній раз виступали в єврокубках 10 років тому. У своїй історії вони двічі грали на міжнародному рівні.
2018 унікальний рік для “Черкаських Мавп”. Саме цього сезону клуб вперше в історії виграв головний чемпіонат країни, ставши чемпіоном Суперліги Парі-Матч. Нещодавно вихованець клубної школи Святослав Михайлюк був задрафтований “Лейкерс”.
Нагадаємо, що перші матчі кваліфікації FIBA Europe Cup пройдуть 20 і 27 вересня.