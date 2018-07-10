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Український баскетбольний клуб повертається у єврокубки після 10-річної паузи

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"Черкаські Мавпи" мають повернутися у баскетбольні єврокубки
"Черкаські Мавпи" мають повернутися у баскетбольні єврокубки

Наступного сезону від України у баскетбольних Єврокубках можуть зіграти два клуби, це чемпіон України – “Черкаські Мавпи” та володар Кубка України – “Дніпро”. Днями черкаський клуб подав заявку на участь у FIBA Europe Cup і пройшов усі юридичні процедури.

Уже 31 липня стане відомо, з якого етапу кваліфікації до Єврокубку розпочнуть боротьбу “Черкаські Мавпи”. Є шанси у чемпіона України розпочати свою боротьбу вже і з основної сітки турніру, повідомляє Федерація баскетболу України.

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"Мавпи" в останній раз виступали в єврокубках 10 років тому. У своїй історії вони двічі грали на міжнародному рівні.

2018 унікальний рік для “Черкаських Мавп”. Саме цього сезону клуб вперше в історії виграв головний чемпіонат країни, ставши чемпіоном Суперліги Парі-Матч. Нещодавно вихованець клубної школи Святослав Михайлюк був задрафтований “Лейкерс”.

Нагадаємо, що перші матчі кваліфікації FIBA Europe Cup пройдуть 20 і 27 вересня.

Теги: Новини спорту Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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