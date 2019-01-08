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      Український баскетбольний клуб отримав оновлений майданчик: фото

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      Український баскетбольний клуб отримав оновлений майданчик: фото

      У Кам’янську закінчили реконструкцію Палацу тенісу. Тут розмішений і баскетбольний майданчик, на якому свої виступи проводить клуб "Прометей", який лідирує у Вищій лізі.

      Перші матчі "Прометей" на оновленій арені проведе вже 12 та 13 січня проти команди "Золотий Вік" з Кропивницьокого.

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      Щодо самого залу, то тут змінили внутрішні мережі: електропроводку, систему опалення, вентиляцію. Усунули появу тріщин і усадку будівлі. Весь фасад був утеплений. Встановили сучасне освітлення, системи кондиціонування. Перед будівлею оновили тротуарну плитку.

      Два тенісних і один баскетбольний зали обладнані за останнім словом техніки. Для тенісистів встановлено сучасний хард – спеціальне щільне покриття.

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      В обох залах дуже просторо і світло завдяки сучасному освітленню. У центральному залі, де будуть проходити змагання з баскетболу і не тільки, встановлений сучасний паркет, нові стійки з баскетбольними кільцями, сучасні трибуни, а також велике центральне табло.

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      Теги: Спорт Баскетбол Кам'янське
      Джерело: 24 Канал
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