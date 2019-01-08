Український баскетбольний клуб отримав оновлений майданчик: фото

У Кам’янську закінчили реконструкцію Палацу тенісу. Тут розмішений і баскетбольний майданчик, на якому свої виступи проводить клуб "Прометей", який лідирує у Вищій лізі.

Перші матчі "Прометей" на оновленій арені проведе вже 12 та 13 січня проти команди "Золотий Вік" з Кропивницьокого.

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Щодо самого залу, то тут змінили внутрішні мережі: електропроводку, систему опалення, вентиляцію. Усунули появу тріщин і усадку будівлі. Весь фасад був утеплений. Встановили сучасне освітлення, системи кондиціонування. Перед будівлею оновили тротуарну плитку.

Два тенісних і один баскетбольний зали обладнані за останнім словом техніки. Для тенісистів встановлено сучасний хард – спеціальне щільне покриття.

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В обох залах дуже просторо і світло завдяки сучасному освітленню. У центральному залі, де будуть проходити змагання з баскетболу і не тільки, встановлений сучасний паркет, нові стійки з баскетбольними кільцями, сучасні трибуни, а також велике центральне табло.

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