Український біатлоніст вразив усіх своєю влучністю на старті сезону
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Український біатлоніст Сергій Семенов закрив усі мішені в спринтерській гонці першого етапу Кубка світу в словенській Поклюці.
Сергій Семенов пройшов гонку без промахів і фінішував 37-м. Раніше українець відстрілявся на нуль в індивідуальній гонці Поклюці та став 6-м.
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Таким чином, він влучив усі 30 мішеней на старті сезону, не допустивши жодного промаху. Зазначимо, що в минулому сезоні показник точності Семенова становив 80.6% (129 з 160).
Нагадаємо, що Юлія Джима виграла індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу у словенській Поклюці.
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Джерело: 24 Канал
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