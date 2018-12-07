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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Український біатлоніст вразив усіх своєю влучністю на старті сезону

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      Сергій Семенов
      Сергій Семенов

      Український біатлоніст Сергій Семенов закрив усі мішені в спринтерській гонці першого етапу Кубка світу в словенській Поклюці.

      Сергій Семенов пройшов гонку без промахів і фінішував 37-м. Раніше українець відстрілявся на нуль в індивідуальній гонці Поклюці та став 6-м.

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      Таким чином, він влучив усі 30 мішеней на старті сезону, не допустивши жодного промаху. Зазначимо, що в минулому сезоні показник точності Семенова становив 80.6% (129 з 160).

      Нагадаємо, що Юлія Джима виграла індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу у словенській Поклюці.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Сергій Семенов Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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