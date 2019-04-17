Український бізнес прогнозує зростання економіки: результати опитування НБУ
Прогнози українських компаній щодо розвитку власного бізнесу і темпів зростання економіки покращилися. Підприємства очікують уповільнення інфляції та помірне послаблення курсу на наступні 12 місяців.
Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у I кварталі 2019 року.
Очікування підприємств щодо власного бізнесу
Індекс ділових очікувань підприємств на наступні 12 місяців становить 119,7%, тоді як у попередньому кварталі був 117,3%.
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Обсяги продажу.
• Понад 40% компаній прогнозують зростання обсягів продажу протягом наступних 12 місяців.
• 8,7% очікують зменшення.
Фінансово-економічний стан.
• Майже третина компаній очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану.
• 8 % – погіршення.
Інвестиції.
• 33,6% компаній прогнозує, що обсяг інвестиційних видатків на обладнання зросте.
• 9% підприємств очікують скорочення таких інвестицій.
Кількість працівників.
• 19,4% прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах зростатиме.
• 14% компаній очікують скорочення персоналу.
Підняття зарплат.
• Бізнес готується піднімати зарплати. 74,1% – вважають, що їхні видатки на оплату праці зростуть.
• Менше 1% компаній не прогнозують росту зарплат.
Кредити.
• 38,2% планують залучати кредити протягом наступних 12 місяців.
Що обмежує в нарощенні бізнесу
За оцінками українського бізнесу, обмежують спроможність нарощувати виробництво:
- високі ціни на енергоносії,
- високі ціни на сировину та матеріали.
Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в країні
Обсяги виробництва.
• 38% компаній очікують, що обсяги виробництва зростуть.
• 12,7% прогнозують, що знизяться.
Очікування щодо зростання обсягів виробництва
Баланс відповідей (середня відповідь по всіх сферах) щодо зростання виробництва становить 25,3%, а от у попередньому опитуванні – 18,2%. Найбільш позитивні очікування серед підприємств у сфері торгівлі.
Зростання обсягів по сферах бізнесу
Інфляція.
• Покращились очікування бізнесу щодо інфляції. На думку підприємців, наступні 12 місяців інфляція становитиме 9%.
• В попередньому кварталі показник був вище – 9,5%.
Покращення очікувань щодо інфляції пов'язане з курсом гривні.
Курс гривні.
• Протягом наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 29,32 гривень за долар США. У попередньому кварталі було 29,99 гривень.
• У попередньому опитуванні майже половина респондентів прогнозувала, що курс коливатиметься на рівні 29-30 гривень. Відповідно, зараз ситуація покращилась. Опитані не думають, що гривня перетне позначку 30.
Детальніше про це читайте на сайті Національного банку України.
Як проводилося опитуванняЧас. З 4 лютого до 6 березня 2019 року.
Респонденти. В опитуванні взяли участь 703 підприємства із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованого Криму, а також Донецької і Луганської областей).
Серед опитаних підприємств: 17.6% – компанії переробної промисловості, 6.6% – сільського господарства, 15.8% – оптової торгівлі, 12.7% – транспорту та зв’язку, 6.7% – добувної промисловості, 5% – сфери електроенергії та водопостачання,4.7% – роздрібної торгівлі, 2.7% – будівництва, решта 18.2% – підприємства інших галузей.