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      Український бізнес прогнозує зростання економіки: результати опитування НБУ

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      Прогнози українських компаній щодо розвитку власного бізнесу покращилися
      Прогнози українських компаній щодо розвитку власного бізнесу покращилися / Photo by rawpixel.com from Pexels

      Прогнози українських компаній щодо розвитку власного бізнесу і темпів зростання економіки покращилися. Підприємства очікують уповільнення інфляції та помірне послаблення курсу на наступні 12 місяців.

      Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у I кварталі 2019 року.

      Очікування підприємств щодо власного бізнесу

      Індекс ділових очікувань підприємств на наступні 12 місяців становить 119,7%, тоді як у попередньому кварталі був 117,3%.

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      Обсяги продажу.
      • Понад 40% компаній прогнозують зростання обсягів продажу протягом наступних 12 місяців.
      • 8,7% очікують зменшення.

      Фінансово-економічний стан.
      • Майже третина компаній очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану.
      • 8 % – погіршення.

      Інвестиції.
      • 33,6% компаній прогнозує, що обсяг інвестиційних видатків на обладнання зросте.
      • 9% підприємств очікують скорочення таких інвестицій. 

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      Кількість працівників.
      •       19,4% прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах зростатиме.
      • 14% компаній очікують скорочення персоналу. 

      Підняття зарплат.
      • Бізнес готується піднімати зарплати. 74,1% – вважають, що їхні видатки на оплату праці зростуть.
      • Менше 1% компаній не прогнозують росту зарплат.

      Кредити.
      •       38,2% планують залучати кредити протягом наступних 12 місяців. 

      Що обмежує в нарощенні бізнесу

      За оцінками українського бізнесу, обмежують спроможність нарощувати виробництво:

      1. високі ціни на енергоносії,
      2. високі ціни на сировину та матеріали.

      Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в країні

      Обсяги виробництва.
      • 38% компаній очікують, що обсяги виробництва зростуть.
      • 12,7% прогнозують, що знизяться.

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      Очікування щодо зростання обсягів виробництва
       

      Баланс відповідей (середня відповідь по всіх сферах) щодо зростання виробництва становить 25,3%, а от у попередньому опитуванні – 18,2%. Найбільш позитивні очікування серед підприємств у сфері торгівлі. 

      нбу бізнес
      Зростання обсягів по сферах бізнесу

      Інфляція.
      • Покращились очікування бізнесу щодо інфляції. На думку підприємців, наступні 12 місяців інфляція становитиме 9%.
      • В попередньому кварталі показник був вище – 9,5%.

      Покращення очікувань щодо інфляції пов'язане з курсом гривні.

      Курс гривні.
      • Протягом наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 29,32 гривень за долар США. У попередньому кварталі було 29,99 гривень.
      • У попередньому опитуванні майже половина респондентів прогнозувала, що курс коливатиметься на рівні 29-30 гривень. Відповідно, зараз ситуація покращилась. Опитані не думають, що гривня перетне позначку 30.

      нбу бізнес ріст економіки

      Детальніше про це читайте на сайті Національного банку України.

      Як проводилося опитуванняЧас. З 4 лютого до 6 березня 2019 року. 

      Респонденти. В опитуванні взяли участь 703 підприємства із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованого Криму, а також Донецької і Луганської областей). 

      Серед опитаних підприємств: 17.6% – компанії переробної промисловості, 6.6% – сільського господарства, 15.8% – оптової торгівлі, 12.7% – транспорту та зв’язку, 6.7% – добувної промисловості, 5% – сфери електроенергії та водопостачання,4.7% – роздрібної торгівлі, 2.7% – будівництва, решта 18.2% – підприємства інших галузей.

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      Теги: Новини України НБУ Бізнес Інфляція Курси валют
      Джерело: 24 канал
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