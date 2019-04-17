Український бізнес прогнозує зростання економіки: результати опитування НБУ

Прогнози українських компаній щодо розвитку власного бізнесу і темпів зростання економіки покращилися. Підприємства очікують уповільнення інфляції та помірне послаблення курсу на наступні 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у I кварталі 2019 року.

Очікування підприємств щодо власного бізнесу

Індекс ділових очікувань підприємств на наступні 12 місяців становить 119,7%, тоді як у попередньому кварталі був 117,3%.

Читайте також: Втрата незалежності НБУ здатна зробити українців біднішими: до чого тут вибори

Обсяги продажу.

• Понад 40% компаній прогнозують зростання обсягів продажу протягом наступних 12 місяців.

• 8,7% очікують зменшення.

Фінансово-економічний стан.

• Майже третина компаній очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану.

• 8 % – погіршення.

Інвестиції.

• 33,6% компаній прогнозує, що обсяг інвестиційних видатків на обладнання зросте.

• 9% підприємств очікують скорочення таких інвестицій.

Кількість працівників.

• 19,4% прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах зростатиме.

• 14% компаній очікують скорочення персоналу.

Підняття зарплат.

• Бізнес готується піднімати зарплати. 74,1% – вважають, що їхні видатки на оплату праці зростуть.

• Менше 1% компаній не прогнозують росту зарплат.

Кредити.

• 38,2% планують залучати кредити протягом наступних 12 місяців.

Що обмежує в нарощенні бізнесу

За оцінками українського бізнесу, обмежують спроможність нарощувати виробництво:

високі ціни на енергоносії, високі ціни на сировину та матеріали.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в країні

Обсяги виробництва.

• 38% компаній очікують, що обсяги виробництва зростуть.

• 12,7% прогнозують, що знизяться.



Очікування щодо зростання обсягів виробництва



Баланс відповідей (середня відповідь по всіх сферах) щодо зростання виробництва становить 25,3%, а от у попередньому опитуванні – 18,2%. Найбільш позитивні очікування серед підприємств у сфері торгівлі.



Зростання обсягів по сферах бізнесу

Інфляція.

• Покращились очікування бізнесу щодо інфляції. На думку підприємців, наступні 12 місяців інфляція становитиме 9%.

• В попередньому кварталі показник був вище – 9,5%.

Покращення очікувань щодо інфляції пов'язане з курсом гривні.

Курс гривні.

• Протягом наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 29,32 гривень за долар США. У попередньому кварталі було 29,99 гривень.

• У попередньому опитуванні майже половина респондентів прогнозувала, що курс коливатиметься на рівні 29-30 гривень. Відповідно, зараз ситуація покращилась. Опитані не думають, що гривня перетне позначку 30.

Детальніше про це читайте на сайті Національного банку України.