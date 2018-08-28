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Український бізнес просить Кабмін тимчасово зупинити транзит вантажів РФ

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Ситуація в "Укрзалізниці" вимагає термінового втручання Кабміну
Ситуація в "Укрзалізниці" вимагає термінового втручання Кабміну / Фото з відкритих джерел

Українські бізнес-асоціації, що представляють найбільші підприємства-вантажовідправники, представили Кабінету міністрів план запобігання колапсу в сфері вантажних ж/д перевезень.

Про це повідомив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи для видання "Мінпром" підсумки засідання робочої групи при УЗ за участю представників вантажовідправників, держкомпанії ПАТ "Укрзалізниця".

За словами Каленкова, відповідний документ галузеві асоціації направили на розгляд першого-віце-прем'єра Степана Кубіва та віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона. Головна проблема нинішньої критичної ситуації з ж/д перевезеннями, коли українські виробники не можуть відвантажити споживачам готову продукцію, викликана нестачею локомотивної тяги у ж/д держмонополіста ПАТ "Укрзалізниця", пояснив Каленков. У зв'язку з цим український бізнес просить Кабмін тимчасово призупинити транзит російських вантажів через Україну. Цей захід дозволить більш ніж на 10% збільшити пропускну спроможність залізниць України на західних прикордонних переходах, уточнив президент "Укрметалургпрому".

Він також зазначив, що нестача тяги викликана високим ступенем зносу локомотивного парку, що досягає 95%. Через це значна частина тепловозів і електровозів постійно перебуває в ремонті – який затягується через складність тендерних процедур та зловживань учасників, які затягують проведення тендерів на багато місяців. У зв'язку з цим представники бізнесу підтримали пропозицію "Укрзалізниці", відповідно до якого вона може тимчасово, до закінчення надзвичайної ситуації на дорозі, отримати від Кабінету міністрів право без тендеру закуповувати безпосередньо у вітчизняного виробника комплектуючі для ремонту локомотивів в своїх депо.

"Для цього потрібно рішення Кабміну", – сказав Каленков.

Представники українського бізнесу також запропонували Кабміну розглянути можливість оренди локомотивної тяги в інших країнах СНД і Прибалтики, а також у приватних компаній - на період нормалізації становища в сфері вантажних ж/д перевезень.

"Це суттєві заходи, які дозволять зняти проблему з локомотивною тягою і зняти надзвичайний стан, що склався зараз з відправкою вантажів на залізниці", – підкреслив Каленков.

Він нагадав, що в даний час українська промисловість зазнає серйозних збитків через нездатність "Укрзалізниці" забезпечити своєчасне відправлення вантажів закордонним контрагентам. Так, одні тільки залізорудні підприємства в серпні недоотримають понад 100 мільйонів доларів. Планової виручки.

"У цих умовах не може бути й мови про нові ініціативи про підвищення вартості вантажоперевезень - наприклад, за рахунок уніфікації тарифів для порожніх вагонів, яку "Укрзалізниця" зараз активно намагається просувати", – резюмував президент "Укрметалургпрому".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Укрзалізниця Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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