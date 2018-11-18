Український бізнес, що процвітає або Як за 300 гривень стати власником заводу

Президент Порошенко з гордістю похвалився, що Україна за рік піднялася на п'ять сходинок в світовому рейтингу Doing Business. За легкістю ведення бізнесу наша країна тепер посідає 71 місце в світі. Проте, насправді, не все так радісно, як здається.

За словами Порошенка, з кожним роком займатися підприємницькою діяльністю стає все простіше і простіше. І все це завдяки зусиллям влади. І з президентом важко не погодитися, підстави для оптимізму справді є, адже судячи з численних новин, зареєструвати, а особливо перереєструвати бізнес в Україні, тепер дуже просто.

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Варто згадати історію, яка сталася ще в лютому в місті Кам’янському, це колишній Дніпродзержинськ. Одного дня, власники приватного комбінату, який переробляє кольорові метали дізналися, що їхній завод їм більше не належить. А замість їхніх прізвищ, в державному реєстрі в якості засновників підприємства стало двоє громадян Молдови.

Молдавани буквально в той же день переписали завод на сумнівну фірму з міста Дніпра зі статутним капіталом в тисячу гривень. Поки вражені легкістю зміни інформації в реєстрі, справжні власники заводу розбиралися в управлінні юстиції, як таке могло статися, їм продемонстрували ще одну особливість ведення бізнесу в сьогоднішній Україні.

В цей час на територію заводу вдерлося приблизно півсотні озброєних тітушок, які оголосили себе новим трудовим колективом, забрали всю бухгалтерську документацію, ще й захопили в заручники діючих працівників комбінату. Треба віддати належне поліції, яка прибула на місце події, і за кілька годин таки звільнила підприємство від рейдерів.

Але рейдери з легкістю повернулися наступного дня, і зробили нову спробу захвату підприємства. На щастя, власникам заводу вдалося відбити і цю атаку. Але їхні сподівання на те, що правоохоронці знайдуть і покарають організаторів цієї рейдерської атаки виявилися марними. Підприємцям довелося самим проводити розслідування цієї історії. І ось, що вони дізналися.

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Раніше Міністерство юстиції спростило порядок внесення змін до державних реєстрів. Для цього міністерство дозволило наймати власних державних реєстраторів всім комунальним підприємствам. Тобто, будь-яка сільрада або районна рада може тепер завести власного державного реєстратора або навіть кількох і створити хоч цілий комунальний реєстраційний центр. І при цьому, вони отримають доступ до державних реєстрів з можливістю вносити туди зміни.

Саме такий державний реєстратор при Чкаловській сільраді Криворізького району Дмитро Лобода і провів зміну власників на металургійному комбінаті в Кам'янському на підставі підроблених документів. За цими документами троє українців раптом безкоштовно поступилися своїм підприємством на користь двох молдаван.

Власникам заводу вдалося розшукати цього державного реєстратора Дмитра Лободу. Як повідомило місцеве видання "Подія", держреєстратором виявився тимчасово безробітний електрик, який зізнався, що ніколи в Чкаловській сільраді не працював, просто йому були дуже потрібні гроші, і він погодився на пропозицію малознайомої жінки отримати легкий підробіток.

Електрику повідомили, що для цього він має лише пройти комп`ютерні курси і потім зможе отримати конторську посаду в сільраді. За його словами, він і гадки не мав, що працюватиме держреєстратором. Відтак, електрик поїхав вчитися на комп`ютерні курси в місто Дніпро в місцеву філію державного підприємства "Національні інформаційні системи".

На курсах він отримав флеш-карту з ключами доступу до державного реєстру юридичних осіб, яку потім продав невідомим благодійникам за 300 гривень. І відчувши що пахне криміналом, далі з ними більше не спілкувався, повернувшись, до ремонту електромереж. Ну а невідомі, отримавши від електрика можливість вносити зміни в реєстраційні відомості, кілька місяців цим активно займалися, в тому числі переписавши завод в Кам`янському на молдаван.

І тепер з`ясувалось, що у цих спритників, ще й сотні колег по Україні. Що схема з державними реєстраторами при сільрадах і райрадах набула таких загрозливих масштабів, що ледь не кожного тижня якесь примітне підприємство зазнає рейдерської атаки через підробку даних про власників в державному реєстрі.

Свіжий приклад – на Київщині таким чином відібрали 160 гектарів землі разом із врожаєм у чеського агропромислового холдингу. А перед цим тітушки з підробними документами з реєстру намагалися захопити завод дитячого харчування в Золотоноші Черкаської області та маслопереробний завод у Миколаївській області.

Міністерство юстиції, яке і проводить видачу ліцензій таким реєстраторам, лише розводить руками: каже, ну ніяк не може відмовити тим, хто скінчив комп'ютерні курси і палко бажає стати державним реєстратором. То ж не виключено, наступного року Україна стрімко злетить ще на пару десятків пунктів в рейтингу легкості ведення бізнесу. Адже ми і справді країна фантастичних можливостей, якщо кожен безробітний електрик без вищої освіти за кілька днів у нас може стати державним реєстратором.

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Ну а ви, на всяк випадок, перевірте власність на свою квартиру і присадибну ділянку. Адже, у президента Порошенка навряд чи хтось наважиться відбирати його численні бізнеси. А от щодо вашого майна, ми, наразі не впевнені.