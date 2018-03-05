14:33
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі: обурливі деталі

2776 Читать новость на русском
Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі
Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі / Фото з вільних джерел

Співробітники СБУ заблокували канал фінансування терористичної організації "ДНР", яка допомагала бойовикам на Донбасі.

Про це інформує прес-центр СБ України.

"Правоохоронці задокументували, що мешканець Донецька за сприяння ватажків фейкової республіки організував постачання медикаментів з України через територію РФ на непідконтрольну українській владі територію Донеччини", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: СБУ виявила у районі проведення АТО заборонену протипіхотну міну російського виробництва

За документами ліки нібито експортувались до країн за межами України, оборудки проводилися через низку підконтрольних комерсанту фірм, зареєстрованих в Україні. Чоловік керував комерційними структурами дистанційно з тимчасово окупованого Донецька.

Ввезену у "ДНР" продукцію ділок реалізовував у медичні заклади, зокрема до тих, де проходять лікування та реабілітацію бойовики, причетні до вчинення терористичних актів та злочинів проти мирного населення. Місцевому населенню комерсант реалізовував медпрепарати за цінами завищеними у чотири-п’ять разів,
– додали у СБУ.

Зловмисник сплачував всі "податки та збори" до так званого бюджету "ДНР", з якого, власне, йде фінансування діяльності терористів.

Чоловік за "зароблені" гроші утримував яхту у французькій Ніцці та користувався новим авто Bentley в окупованому Донецьку.



Відомо, що зловмисник намагався отримати зі свого бюджету відшкодування ПДВ на майже 4 мільйони гривень.

СБУ затримала чоловіка, коли той приїхав на підконтрольну Україні територію. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Поліція провела у Києві та Харкові обшуки в офісах, які підконтрольні бізнесмену. Під час цього правоохоронці вилучили гроші, чорнову бухгалтерію та печатки різних підприємств, залучених в оборудці.

Також заблоковано рух коштів на рахунках підприємств та на особистих рахунках організатора. Наразі триває слідство.

Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі
Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі

Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі
Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі

До слова, на Сумщині комерсанти спробували нелегально ввезти до України книжкової продукції з території Росії, яка підлягає обов'язковому ліцензуванню Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Теги: Війна на Донбасі СБУ Тероризм Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 951
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
578
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1685
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4327
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 3123
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук