Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі: обурливі деталі

Співробітники СБУ заблокували канал фінансування терористичної організації "ДНР", яка допомагала бойовикам на Донбасі.

Про це інформує прес-центр СБ України.

"Правоохоронці задокументували, що мешканець Донецька за сприяння ватажків фейкової республіки організував постачання медикаментів з України через територію РФ на непідконтрольну українській владі територію Донеччини", – йдеться у повідомленні.

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За документами ліки нібито експортувались до країн за межами України, оборудки проводилися через низку підконтрольних комерсанту фірм, зареєстрованих в Україні. Чоловік керував комерційними структурами дистанційно з тимчасово окупованого Донецька.

Ввезену у "ДНР" продукцію ділок реалізовував у медичні заклади, зокрема до тих, де проходять лікування та реабілітацію бойовики, причетні до вчинення терористичних актів та злочинів проти мирного населення. Місцевому населенню комерсант реалізовував медпрепарати за цінами завищеними у чотири-п’ять разів,

– додали у СБУ.

Зловмисник сплачував всі "податки та збори" до так званого бюджету "ДНР", з якого, власне, йде фінансування діяльності терористів.



Чоловік за "зароблені" гроші утримував яхту у французькій Ніцці та користувався новим авто Bentley в окупованому Донецьку.





Відомо, що зловмисник намагався отримати зі свого бюджету відшкодування ПДВ на майже 4 мільйони гривень.



СБУ затримала чоловіка, коли той приїхав на підконтрольну Україні територію. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Поліція провела у Києві та Харкові обшуки в офісах, які підконтрольні бізнесмену. Під час цього правоохоронці вилучили гроші, чорнову бухгалтерію та печатки різних підприємств, залучених в оборудці.



Також заблоковано рух коштів на рахунках підприємств та на особистих рахунках організатора. Наразі триває слідство.



Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі



Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі

До слова, на Сумщині комерсанти спробували нелегально ввезти до України книжкової продукції з території Росії, яка підлягає обов'язковому ліцензуванню Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.