Український боксер Берінчик отримав звання кандидата наук і зробив гучну заяву
Чемпіон WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 8 KO) в історії у своєму Instagram повідомив про те, що в п'ятницю, 2 листопада, забрав диплом кандидата наук з київського Інституту фізичної культури і спорту.
Також боксер додав, що тепер він з великим освітою буде сидіти в Міністерстві і буде міністром.
Читайте також: В українського боксера Берінчика помер новонароджений син
Зазначимо, що Берінчик здобув науковий ступінь за спеціальністю Олімпійський і професійний спорт.
Нагадаємо, Денис Берінчик у бою проти колумбійця Хосе Луїса Прієто (26-5, 17 КО) переміг суперника технічним нокаутом у шостому раунді.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
"Сантос" вийшов на четверте місце10 жовтня 2010 , 13:20
Сині із жовтими уклали мир. "Рух" - "Металіст" - 0:021 серпня 2014 , 20:59
Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочався із хвилини мовчання15 березня 2015 , 14:58