Український боксер Берінчик отримав звання кандидата наук і зробив гучну заяву

Чемпіон WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 8 KO) в історії у своєму Instagram повідомив про те, що в п'ятницю, 2 листопада, забрав диплом кандидата наук з київського Інституту фізичної культури і спорту.

Також боксер додав, що тепер він з великим освітою буде сидіти в Міністерстві і буде міністром.

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Зазначимо, що Берінчик здобув науковий ступінь за спеціальністю Олімпійський і професійний спорт.

Нагадаємо, Денис Берінчик у бою проти колумбійця Хосе Луїса Прієто (26-5, 17 КО) переміг суперника технічним нокаутом у шостому раунді.

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