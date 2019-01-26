Український боксер брутальним нокаутом дебютував на професійному ринзі: відео
Колишній боксер команди "Українські отамани" український супертяж Тарас Неудачин в рамках вечора боксу Kalakoda Promotions вдало дебютував на професійному ринзі.
У другому раунді 26-річний український боксер нокаутував південноафриканця Нкобані Хлопхе (0-2-1, 0 КО).
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Українець спершу відправив свого суперника в нокдаун. Згодом серія потужних ударів Неудачина завершилася нокаутом.
Бій відбувся 25 січня у Кейптауні (Південна Африка). Поєдинок проходив за формулою чотири раунди по три хвилини.
Неудачин вперше вийшов на професійний ринг у березні 2018 року. Але згодом виявилося, що той бій мав інший статус. Тоді його суперником став румун Адріан Попутя. Неудачин майже рік тому в Австрії здобув перемогу над супротивником одноголосним рішенням суддів.
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