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      Український боксер брутальним нокаутом дебютував на професійному ринзі: відео

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      Тарас Неудачин нокаутом дебютував на професійному ринзі
      Тарас Неудачин нокаутом дебютував на професійному ринзі / ot.kr.ua

      Колишній боксер команди "Українські отамани" український супертяж Тарас Неудачин в рамках вечора боксу Kalakoda Promotions вдало дебютував на професійному ринзі.

      У другому раунді 26-річний український боксер нокаутував південноафриканця Нкобані Хлопхе (0-2-1, 0 КО).

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      Українець спершу відправив свого суперника в нокдаун. Згодом серія потужних ударів Неудачина завершилася нокаутом.

       

       

      Бій відбувся 25 січня у Кейптауні (Південна Африка). Поєдинок проходив за формулою чотири раунди по три хвилини.

      Неудачин вперше вийшов на професійний ринг у березні 2018 року. Але згодом виявилося, що той бій мав інший статус. Тоді його суперником став румун Адріан Попутя. Неудачин майже рік тому в Австрії здобув перемогу над супротивником одноголосним рішенням суддів.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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