Український боксер Дерев’янченко може отримати нового суперника

Український боксер-середньоваговик Сергій Дерев'янченко замість поєдинку за вакантний титул IBF проти американця Деніела Джейкобса може отримати іншого суперника, якщо бій не транслюватиметься телеканалом НВО.

Про це заявив промоутер Джейкобса Едді Гірн, зазначивши, що у його підопічного контракт з цим телевізійним гігантом, повідомляє "klitschko-brothers.com".

"Наступний бій Джейкобса буде на НВО. Якщо ми не домовимося, Дерев'янченко зустрінеться з Деметріусом Андрейдом за половину того, що він би мав за бій із Деніелом", ­— сказав Гірн.

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Нагадаємо, що раніше IBF позбавила чемпіонського титулу казахстанця Геннадія Головкіна за невиконання вимог відносно зустрічі з обов'язковим претендентом – Дерев'янченком. Бій був призначений за вакантний титул між українцем та Джейкобсом. Промоутерські торги на цей поєдинок заплановані на 5 липня, причому призовий фонд порівну розділять між боксерами.



32-річний Дерев'янченко провів на профі-рингу 12 боїв і в усіх переміг (у 10-х – нокаутом).