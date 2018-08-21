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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Український боксер ефектним нокаутом у другому раунді переміг у Москві: відео

2009 Читать новость на русском
Арнольд Хегай переміг у Москві
Арнольд Хегай переміг у Москві / facebook.com/arnoldkhegai

Непереможний український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (13-0-1, 9 КО) здобув переконливу перемогу нокаутом над угандійцем Мудде Робінсоном Нтамбі (23-6-1, 7 КО).

Бій завершився вже в другому раунді. За цей час українець тричі відправляв суперника у нокдаун. Після третього рефері зупинив поєдинок. Останнього разу Нтамбі ледь не вилетів з рингу.

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Спочатку проти Хегая повинен бути битися не угандієць Нтамбі, а ганець Реммі Іггі, але той відмовився від бою за 3 дні до поєдинку. Арнольд Хегай, який виступає в другому легкій вазі, все ще не програв жодного бою в професійній кар'єрі.

Зазначимо, що 26-річний Хегай – чемпіон світу і Європи з тайського боксу. У 2015 році українець вирішив професійно зайнятись боксерською кар’єрою.

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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