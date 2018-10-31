Український боксер ефектним нокаутом знищив суперника у першому раунді: відео

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (11-0, 11 КО) в першому раунді відправив у нокаут колумбійця Роналда Монтеса (18-11, 16 КО).

Бій завершився на позначці 1 хвилина 50 секунд, Монтес не зміг піднятися після першого нокдауну, пише Tribuna.

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Цей поєдинок був головним на вечорі боксу Hollywood Fight Nights, який організував промоутер українця Том Леффлер. Варто зазначити, що всі свої бої в профі-рингу Сергій Богачук завершив достроково.

Нагадаємо, крайній поєдинок українець провів 21 липня в Москві, в андеркарді фіналу World Boxing Super Series перемігши грузина Ніколозі Гвініашвілі (19-13-4, 15 КО).

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