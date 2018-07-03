Український боксер Гвоздик проведе бій за титул чемпіона WBC 3 листопада

Бій українського боксера Олександра Гвоздика проти канадця Адоніса Стівенсона за титул чемпіона WBC відбудеться 3 листопада в Канаді.

Про це повідомляє видання UCN Live.

У понеділок, 3 липня, відбулися промоутерські торги по бою українського боксера. Їх виграла команда канадця, яка вирішила провести бій у себе на батьківщині у Квебеку.

В кінці травня повідомлялося про бажання команди Гвоздика провести бій проти Стівенсона в Києві.

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Гвоздик став обов'язковим претендентом на титул WBC в березні поточного року після перемоги над Мехді Амаром. У його активі 14 перемог і жодної поразки.

В останній раз Стівенсон виходив на ринг 19 травня, перемігши рішенням суддів Баду Джека.

Також відомо, що 65% гонорару дістануться Адонісу Стівенсону, інші відійдуть команді Гвоздика.