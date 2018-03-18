07:49
18 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-10°C
-8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
  • середа
    -3°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український боксер Гвоздик став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC

4207 Читать новость на русском
Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик

Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) у ніч на 18 березня у Нью-Йорку в Madison Square Garden провів бій проти француза Мехді Амара (34-2-5, 16 КО). На кону був титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Українець був відвертим фаворитом цього поєдинку, що і доказав він у рингу, з перших секунд захопивши ініціативу. Він контролював хід поєдинку, проводив атаки і вдало захищався.

Читайте також: Український боксер здобув перемогу нокаутом у першому раунді: відео

Гвоздик та Амар перд боєм

Варто відзначити, що француз теж добре підготувався до бою, попри те, що багато експертів вважали його "прохідним" для українця, і на бій він виходив у ранзі "андердога". Так, після третього раунду в Гвоздика вже була гематома.

До честі українця – він і далі проводив більше атак, його удари проходили і пробивали блоки суперника. Гвоздику вдавалися затяжні атаки.

У 7 раунді у Мехді Амара навіть випала капа. Після цього на рингу розпочався активний кілька секундний бій, коли обоє боксерів зблизилися та провели декілька влучних ударів.

Читайте також: Усик і Ломаченко претендують на спеціальні чемпіонські пояси

Мехді Амар активно почав атакувати вже у 9 раунді, однак захист Гвоздика вони не пробивали. Найбільшу небезпеку несла гематома на обличчі українця.

В останніх раундах Гвоздик провів вдалу серію ударів, які досягли цілі. Однак Мехді Амар встояв на ногах. Відтак українець переміг за рішенням суддів єдинголосно – 116:112, 118:110 та 117:111.

Варто зазначити, що тепер Гвоздик став обов'язковим суперником чемпіона за версією WBC. Поки цим поясом володіє Адоніс Стівенсон, однак 19 травня у Монреалі він боксуватиме з претендентом на титул Баду Джеком.

Окрім того, Гвоздика можуть призначити офіційним претендентом на бій проти російського чемпіона за версією WBO Сергія Ковальова. З відповідним проханням звернувся промоутер українця Боб Арум.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини спорту Бокс Олександр Гвоздик
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Військовий переворот – не фантастика, – Портников
сьогодні, 07:02 Військовий переворот – не фантастика, – Портников
635
сьогодні, 03:39 "Российские спецслужбы убивают". Бывшие сотрудники КГБ – о деле Скрипаля
Блог Медіа 1512
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
17 березня, 19:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 3338
Головні новини 17 березня: заява Вакарчука, з'їзд
17 березня, 22:26 Головні новини 17 березня: заява Вакарчука, з'їзд "Самопомочі" та небойові втрати ЗСУ
5798
Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
17 березня, 21:57 Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
Блог Медіа 3578
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук