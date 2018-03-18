Український боксер Гвоздик став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC

Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) у ніч на 18 березня у Нью-Йорку в Madison Square Garden провів бій проти француза Мехді Амара (34-2-5, 16 КО). На кону був титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Українець був відвертим фаворитом цього поєдинку, що і доказав він у рингу, з перших секунд захопивши ініціативу. Він контролював хід поєдинку, проводив атаки і вдало захищався.

Читайте також: Український боксер здобув перемогу нокаутом у першому раунді: відео

Гвоздик та Амар перд боєм

Варто відзначити, що француз теж добре підготувався до бою, попри те, що багато експертів вважали його "прохідним" для українця, і на бій він виходив у ранзі "андердога". Так, після третього раунду в Гвоздика вже була гематома.

До честі українця – він і далі проводив більше атак, його удари проходили і пробивали блоки суперника. Гвоздику вдавалися затяжні атаки.

The @GEICO Photo Of The Fight:



Shots like this are how @AlexandrGvozdyk scored the decision win and a light heavyweight title. pic.twitter.com/ZGJL7Ee3i0 — Top Rank Boxing (@trboxing) 18 березня 2018 р.

У 7 раунді у Мехді Амара навіть випала капа. Після цього на рингу розпочався активний кілька секундний бій, коли обоє боксерів зблизилися та провели декілька влучних ударів.

Читайте також: Усик і Ломаченко претендують на спеціальні чемпіонські пояси

Мехді Амар активно почав атакувати вже у 9 раунді, однак захист Гвоздика вони не пробивали. Найбільшу небезпеку несла гематома на обличчі українця.

В останніх раундах Гвоздик провів вдалу серію ударів, які досягли цілі. Однак Мехді Амар встояв на ногах. Відтак українець переміг за рішенням суддів єдинголосно – 116:112, 118:110 та 117:111.

Варто зазначити, що тепер Гвоздик став обов'язковим суперником чемпіона за версією WBC. Поки цим поясом володіє Адоніс Стівенсон, однак 19 травня у Монреалі він боксуватиме з претендентом на титул Баду Джеком.

Окрім того, Гвоздика можуть призначити офіційним претендентом на бій проти російського чемпіона за версією WBO Сергія Ковальова. З відповідним проханням звернувся промоутер українця Боб Арум.