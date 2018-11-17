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      Український боксер Хегай здобув вольову перемогу над американцем

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      Арнольд Хегай здобув 14 перемогу на професійному ринзі
      Арнольд Хегай здобув 14 перемогу на професійному ринзі

      Український боксер Арнольд Хегай (14-0-1, 9 КО) здобув чергову перемогу на професійному рингу.

      Хегай в Філадельфії здобув перемогу над американцем Хорхе Діасом (19-6-1, 10 КО) одноголосним рішенням суддів.

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      Українець до середини бою поступався своєму суперникові в активності, але йому вдавалися більш акцентовані удари. Коли бій перевалив за екватор, Хегай заволодів ініціативою і, здавалося, що нокаут – справа часу. У 6-му раунді українець відправив Діаса в нокдаун, але той зміг піднятися.

      Незважаючи на важкі пропущені удари американець достояв до фінального гонгу, але поступився рішенням суддів: 79:72 і двічі по 77:74.

      Після цього результату Хегай має вже 14 перемог у професіоналах. Цікаво, що свою кар'єру Арнольд розпочав у тайському боксі.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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