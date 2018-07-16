Український боксер кинув виклик екс-чемпіону світу
Український боксер Тарас Шелестюк, який рік не виходив на ринг, кинув виклик екс-чемпіону світу WBA в цій же ваговій категорії аргентинцю Лукасу Матіссе.
Про це сам боксер повідомив у своєму Twitter.
У своєму пості українець зазначив, що у вересні 2017 року Лукас Матіссе відмовився битися з ним в андеркарді вечора боксу Канело-Головкін.
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При цьому, Шелестюк заявив, що завжди хотів побоксувати з ним, як на аматорському, так і на професійному рівнях.
"Думаю, що це буде великий бій між двома олімпійцями. Я готовий", – написав Шелестюк на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, що 15 липня філіппінець Менні Пак'яо здобув 60-ту перемогу на професійному рингу, нокаутувавши Лукаса Матіссе в сьомому раунді.