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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Український боксер кинув виклик екс-чемпіону світу

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Тарас Шелестюк кинув виклик Лукасу Маттісе
Тарас Шелестюк кинув виклик Лукасу Маттісе

Український боксер Тарас Шелестюк, який рік не виходив на ринг, кинув виклик екс-чемпіону світу WBA в цій же ваговій категорії аргентинцю Лукасу Матіссе.

Про це сам боксер повідомив у своєму Twitter.

У своєму пості українець зазначив, що у вересні 2017 року Лукас Матіссе відмовився битися з ним в андеркарді вечора боксу Канело-Головкін.

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При цьому, Шелестюк заявив, що завжди хотів побоксувати з ним, як на аматорському, так і на професійному рівнях.

"Думаю, що це буде великий бій між двома олімпійцями. Я готовий", – написав Шелестюк на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що 15 липня філіппінець Менні Пак'яо здобув 60-ту перемогу на професійному рингу, нокаутувавши Лукаса Матіссе в сьомому раунді.

Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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