Український боксер кинув виклик непереможному чемпіону світу

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (13-0-1, 9 КО) кинув виклик чемпіону світу в цій ваговій категорії за версією WBO Айзеку Догбо (20-0, 14 КО).

Хегай вже заявляв, що готовий до боїв з чемпіонами, але тепер вирішив кинути виклик суперчемпіону за версією WBO Айзеку Догбо.

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Відчуваю, що я – найкращий боксер у своїй ваговій категорії. Хочу довести це боєм проти боксера, якого всі уникають. Виходь на бій, Догбо, – цитує Хегая BoxingScene.

Додамо, що Хегай і Догбо не зазнали гіркоти поразок профі-рингу. 26-річний українець має 13 перемог (9 – нокаутом) і 1 нічию. 23-річний Догбо виграв усі 20 боїв (14 – нокаутом). Нині 26-річний Арнольд Хегай посідає 12-те місце в рейтингу WBO.

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