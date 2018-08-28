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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український боксер кинув виклик непереможному чемпіону світу

268 Читать новость на русском
Арнольд Хегай
Арнольд Хегай

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (13-0-1, 9 КО) кинув виклик чемпіону світу в цій ваговій категорії за версією WBO Айзеку Догбо (20-0, 14 КО).

Хегай вже заявляв, що готовий до боїв з чемпіонами, але тепер вирішив кинути виклик суперчемпіону за версією WBO Айзеку Догбо.

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Відчуваю, що я – найкращий боксер у своїй ваговій категорії. Хочу довести це боєм проти боксера, якого всі уникають. Виходь на бій, Догбо, – цитує Хегая BoxingScene.

Додамо, що Хегай і Догбо не зазнали гіркоти поразок профі-рингу. 26-річний українець має 13 перемог (9 – нокаутом) і 1 нічию. 23-річний Догбо виграв усі 20 боїв (14 – нокаутом). Нині 26-річний Арнольд Хегай посідає 12-те місце в рейтингу WBO.

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Теги: Бокс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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