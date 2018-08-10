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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український боксер може отримати право на бій за пояс тимчасового чемпіона світу

44 Читать новость на русском
Олег Маліновський
Олег Маліновський

Команда чемпіона Європи в напівлегкій вазі Олега Маліновського (23-0, 7 КО) веде переговори про бій за пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Суперником українця може виступити представник Намібії Закарія Лукас (21-0, 14 КО), який володіє поясом WBO Africa. Торги поки знаходяться на початковій стадії, але вже відомо, що бій буде проведено в Європі, повідомляє Luckypunch.net.

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Африканець виступає на профі-рівні з 2013 року. Поясом WBO він володіє з квітня 2017-го, коли рішенням суддів переміг південноафриканця Оскара Чаука (35-12-3, 11 КО).

29-річний Маліновський останній бій провів у Києві і впевнено виграв у колумбійця Уоллінгтона Оробіо.

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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