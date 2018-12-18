Український боксер може поборотися за титул IBF

Український боксер Сергій Дерев'янченко може провести бій за статус офіційного претендента на титул IBF.

Український боксер середньої вагової категорії дав згоду провести бій з німцем Джеком Кулкаєм (25-3, 13 КО) за право стати офіційним претендентом на пояс IBF.

Читайте також: Як "жертва російської пропаганди" Усик розплатиться за свої гучні вчинки та висловлювання

Як стало відомо Luckypunch.net, команді українця дійсно приходив лист з Міжнародної федерації боксу, на що вони відповіли позитивно. Бій може пройти в березні.

Скоро повинні початися переговори щодо організації поєдинку.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24