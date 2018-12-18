Український боксер може поборотися за титул IBF
Український боксер Сергій Дерев'янченко може провести бій за статус офіційного претендента на титул IBF.
Український боксер середньої вагової категорії дав згоду провести бій з німцем Джеком Кулкаєм (25-3, 13 КО) за право стати офіційним претендентом на пояс IBF.
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Як стало відомо Luckypunch.net, команді українця дійсно приходив лист з Міжнародної федерації боксу, на що вони відповіли позитивно. Бій може пройти в березні.
Скоро повинні початися переговори щодо організації поєдинку.
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Джерело: 24 Канал
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