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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Український боксер може поборотися за титул IBF

      194 Читать новость на русском
      Сергій Дерев'янченко
      Сергій Дерев'янченко / SPORTARENA.com

      Український боксер Сергій Дерев'янченко може провести бій за статус офіційного претендента на титул IBF.

      Український боксер середньої вагової категорії дав згоду провести бій з німцем Джеком Кулкаєм (25-3, 13 КО) за право стати офіційним претендентом на пояс IBF.

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      Як стало відомо Luckypunch.net, команді українця дійсно приходив лист з Міжнародної федерації боксу, на що вони відповіли позитивно. Бій може пройти в березні.

      Скоро повинні початися переговори щодо організації поєдинку.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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