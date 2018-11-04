Українець Постол без проблем переміг турецького боксера

Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Віктор Постол (30-2, 12 КО) напередодні в Глазго здобув ювілейну перемогу на профі-рингу.

У бою резервістів другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерія Постол рішенням єдиного рефері Кенні Прінгл впевнено розібрався з маловідомим турецьким боксером Сіаром Озгулом (14-2, 3 КО) – 99:91.

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Перемога над Озгулом стала для Постола 30-ю на професійному рингу. Серед діючих українських боксерів до цієї позначки дісталися тільки Макс Бурсак і Віктор Плотніков.

Нагадаємо, що попередній поєдинок українець провів проти Джоша Тейлора (13-0, 11 КО), якому програв рішенням суддів.

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