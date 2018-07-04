Український боксер Постол хоче провести наступний бій до кінця року

Колишній чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол (29-2-0, 12 KO) планує до кінця року провести ще один бій.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Боксер вже спілкувався з цього приводу з промоутером Степаном Черновецьким і менеджером Вадимом Корніловим. Зараз ведуться пошуки суперника.

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Бій може відбутися а першій напівсередній вазі, де зараз виступає Постол, або напівсередній ваговій категорії.

Останній поєдинок 34-річний українець провів проти британця Джоша Тейлора. На кону стояв пояс WBC Silver, Постол програв рішенням суддів.

34-річний Віктор Постол на професійному рингу провів 31 бій: 29 перемог і 2 поразки, першу йому завдав Теренс Кройфорд в об'єднавчому поєдинку влітку 2016 року. У рейтингу діючих боксерів першої напівсередньої ваги Постол займає друге місце. Зріст боксера – 180 см, розмах рук – 187 см.