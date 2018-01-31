Український боксер прикрасив обкладинку авторитетого видання
01:18, сьогодні 719 Читать новость на русском
Чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик потрапив на обкладинку авторитетного журналу "Boxing News".
Про це повідомляє Іsport.ua.
На титульній сторінці журналу "Boxing News" зображено один з моментів бою Усик – Брієдіс, який вібувся в ніч на 28 січня на "Рига Арені".
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Нагадаємо, поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.
Олександр Усик прикрасив обкладинку авторитетого видання
Джерело: 24 Канал
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