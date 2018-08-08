Український боксер проведе наступний поєдинок в Москві

Перспективний український боксер Арнольд Хегай (12-0-1, 9 КО) свій наступний бій проведе 19 серпня в Москві.

Одесита очікує поєдинок з 39-річним представником Гани Реммі Іггі (12-5, 6 КО), повідомляє BoxingScene.

Читайте також: Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу, Усик увійшов в топ-10

Зазначимо, що 12 з 13 своїх боїв в профі-боксі Хегай провів в Росії, лише останній поєдинок провівши в США.

Напередодні минулого бою Хегай підписав контракт з американською компанією Salita Promotions і відбоксував на Showtime, перемігши американця Адама Лопеса (16-3-2, 8 КО).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24