Український боксер проведе наступний поєдинок в Москві
Перспективний український боксер Арнольд Хегай (12-0-1, 9 КО) свій наступний бій проведе 19 серпня в Москві.
Одесита очікує поєдинок з 39-річним представником Гани Реммі Іггі (12-5, 6 КО), повідомляє BoxingScene.
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Зазначимо, що 12 з 13 своїх боїв в профі-боксі Хегай провів в Росії, лише останній поєдинок провівши в США.
Напередодні минулого бою Хегай підписав контракт з американською компанією Salita Promotions і відбоксував на Showtime, перемігши американця Адама Лопеса (16-3-2, 8 КО).
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Джерело: 24 Канал
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