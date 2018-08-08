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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Український боксер проведе наступний поєдинок в Москві

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Арнольд Хегай
Арнольд Хегай / Фото із відкритих джерел

Перспективний український боксер Арнольд Хегай (12-0-1, 9 КО) свій наступний бій проведе 19 серпня в Москві.

Одесита очікує поєдинок з 39-річним представником Гани Реммі Іггі (12-5, 6 КО), повідомляє BoxingScene.

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Зазначимо, що 12 з 13 своїх боїв в профі-боксі Хегай провів в Росії, лише останній поєдинок провівши в США.

Напередодні минулого бою Хегай підписав контракт з американською компанією Salita Promotions і відбоксував на Showtime, перемігши американця Адама Лопеса (16-3-2, 8 КО).

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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