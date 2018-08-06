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Український боксер Сіренко відмовився спарингувати з росіянином Повєткіним

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Владислав Сіренко
Владислав Сіренко

Перспективний український супертяж Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) не допомагатиме росіянину Олександру Повєткіну (34-1, 24 КО) в його підготовці до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

Як повідомив британському журналісту Інграму Джонсу тренер Сіренка Джеймс Алі Башир, зараз узгоджуються останні питання про те, що Сіренко стане спаринг-партнером не Повєткіна, а саме його суперника – Ентоні Джошуа, пише BoxingNews.

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Нагадаємо, Чемпіон світу з боксу в суперважкій категорії за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа захищатиме свої титули проти російського спортсмена Олександра Повєткіна. Поєдинок відбудеться у Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі" 22 вересня цього року.

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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