Український боксер Сіренко відмовився спарингувати з росіянином Повєткіним

Перспективний український супертяж Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) не допомагатиме росіянину Олександру Повєткіну (34-1, 24 КО) в його підготовці до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).

Як повідомив британському журналісту Інграму Джонсу тренер Сіренка Джеймс Алі Башир, зараз узгоджуються останні питання про те, що Сіренко стане спаринг-партнером не Повєткіна, а саме його суперника – Ентоні Джошуа, пише BoxingNews.

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Нагадаємо, Чемпіон світу з боксу в суперважкій категорії за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа захищатиме свої титули проти російського спортсмена Олександра Повєткіна. Поєдинок відбудеться у Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі" 22 вересня цього року.

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