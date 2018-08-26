Український боксер увосьме нокаутував суперника у першому раунді: відео

Український супертяж Владислав Сіренко (9-0, 8 КО) здобув чергову перемогу на профі-рингу.

В Преторії 23-річний Сіренко витратив 100 секунд для того, щоб нокаутувати 40-річного володаря поясу інтернаціонального чемпіона за версією UBO Рокі Каленгу (10-2, 5 КО).

Читайте також: Василь Ломаченко дізнався грізне ім'я нового суперника

Зазначимо, що Сіренко у восьмий раз у своїй кар'єрі завершує бій достроковою перемогою в першому раунді.

Таким чином, Владислав Сіренко продовжує залишатися чинним інтернаціональним чемпіоном за версією WBF, але рейтинг "капає", і скоро Сіренко зможе проявити себе в поєдинках, санкціонованих вже кимось із 4-х головних боксерських компаній (WBC, WBA, WBO або IBF).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24