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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Український боксер Василь Ломаченко потребує операції на плечі

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Український боксер Василь Ломаченко потребує операції на плечі
Український боксер Василь Ломаченко потребує операції на плечі / фото із соцмереж

Український боксер, чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко змушений перенести операцію на плечі, яке пошкодив 12 травня в бою проти Хорхе Лінареса .

Про це Василь Ломаченко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Василь Ломаченко, зокрема, зазначив, що відчув пошкодження під час бою ще у другому раунді, але не хотів розчаровувати своїх уболівальників.

"Я відразу зрозумів, що щось не так з моїм плечем, але я не міг розчарувати своїх шанувальників виправданнями. Дякую за переважно добрі слова, які я вже отримав. Я повернуся на ринг цього року", – написав боксер.

Операція відбудеться у середу, 30 травня. За повідомленням ESPN, оперувати Ломаченко буде відомий лікар Ніл Елатраш, який раніше працював з Володимиром Кличком, Менні Пакьяо, Кобе Брайантом і Томом Бреді. За його словами, у Ломаченко є вивих в плечі.

Якщо операція пройде без ускладнень, Ломаченко зможе повернутися до тренувань в жовтні, а провести бій на початку грудня.

 

Теги: Новини спорту Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
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