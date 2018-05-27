Український боксер-важковаговик переміг суперника нокаутом у першому раунді: відео

У Йоганнесбурзі відбувся бій за участі українського боксера Владислава Сіренка (7-0, 6 КО). Протистояв йому боксера з Малаві Алік Гогодо.

У сьомому поєдинку на профі-рингу українець ще у першому раунді відправив у нокаут свого суперника.

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Відео нокауту у першому раунді у виконані Владислава Сіренка

Варто додати, що це не вперше Владислав Сіренко нокаутує суперника у першому раунді. До цього у 2017 році він за 20 секунд розібрався з Джані Кагура.