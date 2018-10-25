Український боксер візьме участь в другому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії

Екс-чемпіон світу в напівсередній вазі Віктор Постол (29-2, 12 КО) буде запасним боксером другого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

WBSS пройде 3 листопада в шотландському Глазго, повідомляє worldboxingsuperseries.com.

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Суперником українця по бою в суперлегкій ваговій категорії стане турецький боксер Сіар Озгул (14-1, 3 КО), в андеркарті чвертьфінального бою WBSS в своїй вазі між Джошом Тейлором (13-0, 11 КО) і Райаном Мартіном (22-0, 12 КО).

Постол буде запасним бійцем на чвертьфінал WBSS на випадок, якщо один з боксерів в останній момент не зможе взяти участь в поєдинку.

Попередній поєдинок українець провів саме проти Джоша Тейлора (13-0, 11 КО), якому програв рішенням суддів.

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