Український боксер захищатиме титул чемпіона світу у Києві на вертолітному майданчику

У неділю, 17 червня, в рамках свята боксу "Pro Boxing Show – 2018", відбудеться бій за участі чемпіона світу WBA українця Артема Далакяна (16-0, 11 КО) та офіційного претендента на пояс – представника Таїланду Сірічаї Тайена (50-3, 35 КО). Пройде це яскраве дійство в КВЦ "Парковий", ринг і трибуни будуть встановлені на вертолітному майданчику.

Оголошувати поєдинок Далакяна і Тайена буде найвідоміший ринг-анонсер світу Майкл Баффер. Окрім чемпіонського бою в рамках вечора "Pro Boxing Show – 2018" відбудеться ряд цікавих рейтингових і титульних поєдинків. Читайте також: Віталія Кличка включили до Міжнародної зали та музею боксерської слави До цього у середу, 13 червня о 19:00 в столичному ТЦ "Гулівер" Артем Далакян та Сірічаї Тайен перед очним поєдинком проведуть відкрите тренування. Далакян і Тайен продемонструють свою боксерську майстерність, поспілкуються з журналістами та дадуть автографи всім охочим. Промо бою Далакяна та Тайена