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      Український боксер збирається стати міністром спорту України

      550 Читать новость на русском
      Денис Берінчик
      Денис Берінчик / K2 Promotions

      Український боксер Денис Берінчик (9-0, 6 КО), який повернеться на ринг 22 грудня, розповів про те, чим планує займатися після завершення спортивної кар'єри.

      Берінчик розповів про своє бажання стати міністром спорту України після завершення професійної кар'єри у програмі "Таке спортивне життя".

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      Після закінчення кар'єри я буду міністром спорту. Для початок наведу порядок в Федерації боксу (сміється),
      – заявив боксер.

      Нагадаємо, що чемпіон Європи в напівлегкій вазі Олег Малиновський (23-0, 7 КО) і володар поясу WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 6 КО) повернуться на ринг 22 грудня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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