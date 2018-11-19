Український боксер збирається стати міністром спорту України
Український боксер Денис Берінчик (9-0, 6 КО), який повернеться на ринг 22 грудня, розповів про те, чим планує займатися після завершення спортивної кар'єри.
Берінчик розповів про своє бажання стати міністром спорту України після завершення професійної кар'єри у програмі "Таке спортивне життя".
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Після закінчення кар'єри я буду міністром спорту. Для початок наведу порядок в Федерації боксу (сміється),
– заявив боксер.
Нагадаємо, що чемпіон Європи в напівлегкій вазі Олег Малиновський (23-0, 7 КО) і володар поясу WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик (9-0, 6 КО) повернуться на ринг 22 грудня.
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Джерело: 24 Канал
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