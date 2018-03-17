Український боксер здобув перемогу нокаутом у першому раунді: відео
Український боксер Владислав Сіренко, який виступає у суперважкій вазі, вже у першому раунді нокаутував свого суперника.
Це був шостий поєдинок на професійному ринзі для українського боксера. Його суперником був угорець Ласло Тота (21-18, 15 КО), хоча до цього Сіренко мав битися з хорватом Івіцой Перковічем (23-34, 18 КО), пише xsport.ua.
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Джерело: 24 Канал
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