Український боксер зламав два ребра у нічийному бою
Український середньоваговик Максим Бурсак (34-5-2, 15 KO) в своєму крайньому бою 22 грудня в Броварах з узбеком Мукхітдіном Раджапбаєвим (13-6-1, 9 КО) отримав травму.
Бурсак зламав два ребра в 8-раундовому бою з узбеком Раджапбаевим, повідомляє Time Boxing UA.
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Зазначимо, у 6 раунді українець побував у нокдауні, а бій завершився в нічию – 77:73, 75:75, 75:75.
Нагадаємо, що головний бій вечора Берінчик – Крістобаль завершився в сьомому раунді перемогою українця. Рефері зупинив побиття філіппінця – технічний нокаут.
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Джерело: 24 Канал
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