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      Український боксер зламав два ребра у нічийному бою

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      Максим Бурсак зламав два ребра
      Максим Бурсак зламав два ребра / K2 Promotions

      Український середньоваговик Максим Бурсак (34-5-2, 15 KO) в своєму крайньому бою 22 грудня в Броварах з узбеком Мукхітдіном Раджапбаєвим (13-6-1, 9 КО) отримав травму.

      Бурсак зламав два ребра в 8-раундовому бою з узбеком Раджапбаевим, повідомляє Time Boxing UA.

      Читайте також: Берінчик – Крістобаль: відео бою

      Зазначимо, у 6 раунді українець побував у нокдауні, а бій завершився в нічию – 77:73, 75:75, 75:75.

      Нагадаємо, що головний бій вечора Берінчик – Крістобаль завершився в сьомому раунді перемогою українця. Рефері зупинив побиття філіппінця – технічний нокаут.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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