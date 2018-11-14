Український борець Новіков став чемпіоном світу у категорії U-23
Український борець греко-римського стилю Семен Новіков став чемпіоном світу U-23, який проходить в Бухаресті.
У півфіналі Новіков переміг представника Азербайджану, чинного чемпіона Європи, Іслама Абасова (8:5). У вирішальній сутичці Новіков здолав кубинця Даніеля Грегоріча (10:2).
Читайте також: Українці вибороли три нагороди на чемпіонаті Європи з тхеквондо
Таким чином Новіков завоював першу золоту медаль на цьому чемпіонаті. Інший український спортсмен Олександр Грушин здобув бронзову нагороду.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Новак Джоковіч розпочне сезон 29 грудня в ОАЕ21 листопада 2012 , 14:35
Бразильський автодром не потрапить у календар F1 у 2014 році - Еклстоун16 квітня 2013 , 16:09
Дроворуб, дайвер і сліпа феміда. Підсумки 21 туру АПЛ14 січня 2014 , 19:35
Одна з найбільших компаній України, яка належить Ахметову, оголосила про дефолт9 квітня 2015 , 18:40