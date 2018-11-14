Український борець Новіков став чемпіоном світу у категорії U-23
Український борець греко-римського стилю Семен Новіков став чемпіоном світу U-23, який проходить в Бухаресті.
У півфіналі Новіков переміг представника Азербайджану, чинного чемпіона Європи, Іслама Абасова (8:5). У вирішальній сутичці Новіков здолав кубинця Даніеля Грегоріча (10:2).
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Таким чином Новіков завоював першу золоту медаль на цьому чемпіонаті. Інший український спортсмен Олександр Грушин здобув бронзову нагороду.
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Джерело: 24 Канал
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