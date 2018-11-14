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      Український борець Новіков став чемпіоном світу у категорії U-23

      28 Читать новость на русском
      Семен Новіков
      Семен Новіков

      Український борець греко-римського стилю Семен Новіков став чемпіоном світу U-23, який проходить в Бухаресті.

      У півфіналі Новіков переміг представника Азербайджану, чинного чемпіона Європи, Іслама Абасова (8:5). У вирішальній сутичці Новіков здолав кубинця Даніеля Грегоріча (10:2).

      Читайте також: Українці вибороли три нагороди на чемпіонаті Європи з тхеквондо

      Таким чином Новіков завоював першу золоту медаль на цьому чемпіонаті. Інший український спортсмен Олександр Грушин здобув бронзову нагороду.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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