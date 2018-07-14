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Український боєць ММА здобув блискучу перемогу в дебюті на Bellator: відео

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Ярослав Амосов здолав Джеральда Харріса
Ярослав Амосов здолав Джеральда Харріса

Перспективний український напівсередньоваговик Ярослав Амосов (20-0) в Оклахомі на турнірі Bellator 202 переміг рішенням суддів американця Джеральда Харріса (25-7).

Протягом усього поєдинку українець мав повну перевагу за рахунок роботи в партері. На настилі Амосову вдавалося чинити тиск на супротивника, наносячи не надто важкі удари. Більше було схоже, що Ярослав хоче змусити опонента відкритися, щоб провести больовий прийом, але Харріс до останнього був сконцентрованим, пише Xsport.

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Підсумком поєдинку стала перемога Амосова одноголосним рішенням суддів: 30:26, 30:27, 30:27.

Завдяки цій перемозі Амосов став на один крок ближче до поєдинку з чемпіоном Рорі Макдональдом.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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