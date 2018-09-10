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Український боєць UFC хоче виступати під прапором так званої "ЛНР"

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Микита Крилов
Микита Крилов / RingSide24

Український боєць UFC Микита Крилов хоче виходити на бої під прапором так званої"ЛНР".

За його словами, він би хотів виходити на бої під прапором "ЛНР" більше, ніж під українським.

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У мене український паспорт. Так що в протоколах я - український боєць. При цьому я в даний момент не можу виходити з українським прапором або з якимось іншим. Я документи подав, процес запущений. Чекаю результатів, – сказав Микита Крилов у інтерв'ю "Спорт Експрес".

Також Крилов розповів, що йому подобається Київ, але тільки в тому випадку, якщо не потрібно спілкуватися з людьми.

"Київ мені подобався завжди - дуже гарне місто. Якщо не вдаватися в те, що там відбувається, і не спілкуватися з людьми, то перебувати там дуже приємно. Так, через те, що я не приховував свою позицію. Там були й інші донбаські хлопці, навіть з мого рідного Червоного Луча, які свої інтереси не відстоювали, жили собі і жили, я їх не засуджую", – зазначив український боєць.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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