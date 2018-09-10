Український боєць UFC хоче виступати під прапором так званої "ЛНР"

Український боєць UFC Микита Крилов хоче виходити на бої під прапором так званої"ЛНР".

За його словами, він би хотів виходити на бої під прапором "ЛНР" більше, ніж під українським.

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У мене український паспорт. Так що в протоколах я - український боєць. При цьому я в даний момент не можу виходити з українським прапором або з якимось іншим. Я документи подав, процес запущений. Чекаю результатів, – сказав Микита Крилов у інтерв'ю "Спорт Експрес".

Також Крилов розповів, що йому подобається Київ, але тільки в тому випадку, якщо не потрібно спілкуватися з людьми.

"Київ мені подобався завжди - дуже гарне місто. Якщо не вдаватися в те, що там відбувається, і не спілкуватися з людьми, то перебувати там дуже приємно. Так, через те, що я не приховував свою позицію. Там були й інші донбаські хлопці, навіть з мого рідного Червоного Луча, які свої інтереси не відстоювали, жили собі і жили, я їх не засуджую", – зазначив український боєць.

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