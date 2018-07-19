01:07
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 17°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Український бронзовий призер Олімпіади-2016 пропустить сезон: стала відома причина

70 Читать новость на русском

На Олімпіаді-2016 український стрибун у висоту Богдан Бондаренко посів медальне третє місце. Проте через травму коліна він буде змушений пропустити увесь сезон.

Спортсмен пропустить Чемпіонат Європи у Берліні. 

Читайте також: Українки Левченко та Табашник завоювали медалі "Діамантової ліги" з легкої атлетики

Зате до Чемпіонату світу 2019 року обіцяє підійти у повній готовності.

Я відновився на 90%, але необхідний обсяг роботи для досягнення високих результатів зробити не вдалося,
– пояснив легкоатлет.

З цієї причини Бондаренко з тренерами та лікарями вирішили не брати участь у змаганнях 2018 року. 

Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 19 липня: стан Сенцова погіршився, Росія готує санкції, мито Україні від ЄС
19 липня, 22:02 Головні новини 19 липня: стан Сенцова погіршився, Росія готує санкції, мито Україні від ЄС
594
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 липня, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 315
Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
19 липня, 21:01 Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
578
Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
19 липня, 20:01 Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
300
Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
19 липня, 19:02 Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
Тетяна Бучок 946
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
"Брудний і смердючий міністр": українська телеведуча осоромилася в ефірі
 21 травня , 11:33
У Хирові на Львівщині горить колишня військова частина: фото та відео
 24 березня , 16:43
Генпрокуратура взялася за кума Путіна Медведчука у справі щодо теракту Савченко
 27 березня , 03:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук