Український бронзовий призер Олімпіади-2016 пропустить сезон: стала відома причина
На Олімпіаді-2016 український стрибун у висоту Богдан Бондаренко посів медальне третє місце. Проте через травму коліна він буде змушений пропустити увесь сезон.
Спортсмен пропустить Чемпіонат Європи у Берліні.
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Зате до Чемпіонату світу 2019 року обіцяє підійти у повній готовності.
Я відновився на 90%, але необхідний обсяг роботи для досягнення високих результатів зробити не вдалося,
– пояснив легкоатлет.
З цієї причини Бондаренко з тренерами та лікарями вирішили не брати участь у змаганнях 2018 року.
Джерело: 24 канал
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