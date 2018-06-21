Український бюджет через контрабанду втратив 70 мільярдів гривень

Завезення контрабанди повністю вбиває повністю здорову конкуренцію в Україні, переконані в Інституті соціально-економічної трансформації.

Про це повідомив "5 канал".

Про економічну шкоду від контрабанди розповів директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

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"Ми досліджували, що найбільше шкодить економіці України. Уряд і народні депутати, на нашу думку, акцентують увагу на третьорядних (факторах). Якщо на першому місці – офшори, пов’язані з виведенням капіталу за кордон, то контрабанда – на другому місці серед факторів, що наносять найбільших збитків економіці України", – зазначив експерт.

Несходовський наголосив, що шкода наноситься ще й вітчизняному виробнику, адже контрабанда "викривлює" конкуренцію на ринку. За попередній рік до бюджету не надійшли через контрабанду 70 мільярдів гривень.

Наслідки від контрабанди ще гірші. Це вбиває повністю здорову конкуренцію в Україні. Як наслідок, це не просто ввезення товарів і несплата податків до державного бюджету, але це також і викривлення конкуренції. Тоді українські заводи, які виробляють продукцію в Україні, просто не в змозі продати продукцію за тими цінами, за якими завозиться,

– резюмував Несходовський.